معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: زنان ایران در میدان‌های مختلف از خانواده تا مدیریت، خدمات، آموزش، اقتصاد و عرصه‌های اجتماعی خوش درخشیده‌اند و اکنون توجه به مطالبات و ظرفیت‌های آنان، ضرورتی انکارناپذیر برای حکمرانی در دوران پساجنگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا بهروزآذر در جریان حضور معاون اول رئیس‌جمهور در معاونت امور زنان و خانواده، این حضور را نشانه توجه دولت به «نیمی از جمعیت ایران» دانست و گفت: امروز نتایج زحمات و استقامت همه ایرانیان در حال به ثمر نشستن است و این حضور، نشان‌دهنده اهمیت زنان در این پیروزی بزرگ ملی است.

خانم بهروزآذر با قدردانی از تلاش‌های معاون اول رئیس‌جمهور در روز‌های دشوار جنگ تحمیلی سوم و نقش آفرینی ایشان در مدیریت شرایط پیچیده کشور، از اقدامات انجام‌شده در موضوع اینترنت نیز قدردانی کرد.

وی افزود: خانواده‌ها و زنانی که به صورت مستقیم از این موضوع متضرر شده بودند، از اتصال مجدد اینترنت خشنود شدند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه زنان و خانواده، تصریح کرد: در کشور ظرفیت‌های قانونی متعددی برای رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و تضمین حقوق مادی و معنوی آنان وجود دارد و وظیفه دولت‌ها فراهم کردن زمینه تحقق این حقوق است.

خانم بهروزآذر با مرور روند شکل‌گیری نهاد‌های متولی سیاستگذاری درباره زنان پس از انقلاب اسلامی، با قدردانی از تلاش همۀ معاونان و فعالان این حوزه در دولت‌های مختلف اظهار کرد: مجموعه معاونت امور زنان و خانواده امروز در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کند و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، مرجع ارتباط با نهاد‌هایی همچون کمیسیون مقام زن سازمان ملل، ستاد حقوق بشر و مرجع ملی حقوق کودک است.

وی با تأکید بر حضور مستمر زنان در همۀ عرصه‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تحولات اخیر کشور، گفت: زنان در این ۱۰۹ روز نیز موتور محرک جامعه بودند؛ در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور داشتند، در کنار خانواده ایستادند و در حوزه خدمات نیز دوشادوش مردان فعالیت کردند و حضور داشتند.

معاون رئیس‌جمهور با ذکر نمونه‌هایی از حضور زنان در حوزه‌های درمان، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و حتی مناطق مرزی همچون شلمچه در زمان جنگ تحمیلی سوم با وجود «حق دورکاری» اظهار کرد: زنان نشان دادند که در شرایط سخت نیز مسئولیت اجتماعی خود را ترک نمی‌کنند و حضور خود را تشریفاتی نمی‌دانند.

خانم بهروزآذر در ادامه، با اشاره به دستاورد‌های زنان در حوزه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و رویکرد دولت چهاردهم در شنیدن «صدای بی‌صدایان» افزود: زنان را یک گروه یکپارچه نمی‌بینیم؛ زنان خانه‌دار، شاغل، سرپرست خانوار، روستایی و عشایری، بازنشسته، دختران دانشجو و فارغ‌التحصیل، زنان آسیب‌دیده، زندانی و حتی زنان مهاجر، هر یک مسائل و نیاز‌های متفاوتی دارند که باید به صورت تخصصی شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.

وی سفر‌های استانی، ارتباطات مردمی و مکاتبات زنان را از مهم‌ترین منابع شناسایی مسائل این حوزه دانست و گفت: بسیاری از لوایح و اصلاحات حقوقی مورد پیگیری، از دل مطالبات مردمی شکل گرفته است.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، از شکسته شدن حدنصاب انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در دولت چهاردهم خبر داد و افزود: تاکنون حدود دو هزار و ۷۵۰ مدیر زن در دولت به کار گرفته شده‌اند، ۲۱ زن با حکم مستقیم رئیس‌جمهور مسئولیت یافته‌اند، ۶۴ زن در سطح معاون وزیر و همتراز فعالیت می‌کنند و امروز دو معاون استاندار، ۲۳ فرماندار و ۹۱ بخشدار زن در کشور مشغول خدمت هستند.

خانم بهروزآذر با اشاره به راه‌اندازی سامانه رصد انتصابات زنان و اجرای دوره‌های ارتقای شایستگی مدیریتی برای مدیران زن با همکاری دانشگاه تهران، استقرار عدالت جنسیتی را محور اصلی برنامه‌های معاونت برشمرد و اظهار کرد: برای نخستین بار نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه عدالت جنسیتی طراحی و کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه تهیه و منتشر شد.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده، از پیگیری لایحه حفظ کرامت و ارتقای امنیت زنان، آیین‌نامه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی حوزه زنان خبر داد.

معاون رئیس جمهور در امورزنان و خانواده با اشاره به برخی ناترازی‌ها و چالش‌های پیش‌روی حوزه زنان تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان پایین و حدود ۱۴ درصد است؛ در حالی که زنان بیش از ۶۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از ۸۰ درصد برخی مجوز‌های کسب‌وکار توسط آنان دریافت می‌شود.

خانم بهروزآذر افزایش سن ازدواج، رشد طلاق در دهه دوم زندگی مشترک، افزایش میزان زنان سرپرست خانوار، کاهش نرخ باروری و تداوم برخی تبعیض‌ها را از دیگر مسائل مهم این حوزه برشمرد و اظهار کرد: توجه به زنان، ضرورتی انکارناپذیر برای حکمرانی است. مطالعات و پیمایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد زنان در دوران پساجنگ، انتظار دارند شأن اجتماعی آنان ارتقا یابد، فشار‌های اجتماعی کاهش پیدا کند، احساس تبعیض نداشته باشند و فرصت نقش‌آفرینی بیشتری در جامعه پیدا کنند.

وی در پایان، بر ضرورت پیگیری موضوعاتی همچون برابری دستمزد زنان و مردان، امنیت شغلی، افزایش مشارکت سیاسی زنان، اصلاح ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده، تقویت پاسخگویی دستگاه‌ها، بودجه‌ریزی جنسیتی و ایجاد متولی قدرتمندتر برای این حوزه تأکید کرد.