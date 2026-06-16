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وزیر راه و شهرسازی در دیدار با همتای قزاقستانی خود، پیشنهاداتی راهبردی برای فعالسازی شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب، توسعه کریدور غلات و سرمایهگذاری متقابل در بنادر دو کشور با هدف ایجاد زنجیره لجستیکی پیوسته و افزایش حجم ترانزیت ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در سفر به آستانه و در دیدار با نورلان سورانبایف، وزیر حملونقل قزاقستان، پیشنهاداتی راهبردی برای توسعه همکاریهای حملونقلی و ترانزیتی دو کشور ارائه کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحولات تفاهمات کلیدی میان دو کشور، بر اهمیت همکاریهای راهبردی در حوزه ترانزیت تأکید کرد و گفت: ایران، کوتاهترین، مقرونبهصرفهترین و امنترین مسیر برای دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی است.
صادق در این دیدار، پیشنهاداتی کلیدی را برای ارتقای سطح همکاریها مطرح نمود که شامل فعالسازی شاخه شرقی کریدور شمال–جنوب و رفع موانع موجود بر اساس نقشه راه امضاشده در ژوئیه ۲۰۲۴ بود. وی همچنین بر افزایش ظرفیت ترانزیتی به ۲۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ با اجرای دقیق نقشه راه و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی سراسری تأکید کرد که این امر دسترسی قزاقستان به آبهای آزاد را تسهیل خواهد کرد.
از دیگر پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی، توسعه کریدور چین–قزاقستان–ایران–اروپا با هدف افزایش تردد قطارهای کانتینری، ایجاد کریدور غلات و استفاده از ظرفیت بنادر ایران برای ذخیره و ترانزیت آن، توسعه کریدور افغانستان–ازبکستان جهت همکاری در ساخت ریل مزارشریف–هرات، ایجاد زنجیره لجستیکی پیوسته برای سرمایهگذاری متقابل در بنادر ایران و قزاقستان و تسهیل سرمایهگذاری شرکتهای قزاق در بنادر شهید رجایی، چابهار، امیرآباد و آپرین بود.
نورلان سورانبایف، وزیر حملونقل قزاقستان، ضمن استقبال جدی از این پیشنهادات، بر آمادگی قزاقستان برای توسعه همکاریهای حملونقلی با ایران و استفاده حداکثری از ظرفیتهای کریدور شمال–جنوب و بنادر ایران تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که پروژههای مشترک، از جمله سرمایهگذاری در بنادر دو کشور، هرچه سریعتر عملیاتی شوند.