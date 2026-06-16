



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، کادر فنی تیم هندبال جوانان کشور، محمد بابالادی و نیما طاهرخانی از استان قزوین را به اردو دعوت کرد. همچنین فرشاد نوروزپور نیز تیم ملی هندبال نوجوانان را در این اردو همراهی می‌کند. اردوی ملی‌پوشان نوجوان و جوان تا ۳۱ خردادماه در تهران و دهدشت پیگیری می‌شود.

سه فوتسالیست قزوینی در اردوی تیم ملی دختران جوان

نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۳۱ خردادماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود. در این اردو که تا پنجم تیرماه ادامه دارد، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی و آرمیتا طاهرخانی از استان قزوین حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت بوکس قزوین سرپرست تیم ملی شد

با حکم رئیس فدراسیون بوکس، نورالدین چگینی، رئیس هیئت بوکس استان قزوین، به عنوان سرپرست تیم ملی بوکس انتخاب شد. ملی‌پوشان بوکس کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی چین آماده می‌شوند.