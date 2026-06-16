

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر آموزش و پرورش در سفر کاری خود به استان خراسان رضوی، با بهره‌برداری ازطرح های آموزشی و ورزشی در مناطق کمتر برخوردار و برگزاری نشست‌های راهبردی با مدیران صف، گام عملیاتی دیگری برای توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت در این استان برداشت.

علیرضا کاظمی با حضور در شهرستان‌های خراسان رضوی، ضمن افتتاح دبستان «هفت شهید» در روستای کلاته عبدل و استخر «شهید آیت‌الله رئیسی»، بر سیاست‌گذاری جدید وزارتخانه برای کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کم‌ برخوردار افزود. این طرح ها که با هدف افزایش سرانه فضای آموزشی و ورزشی استان به بهره‌برداری رسیدند، بخشی از نقشه راه وزارتخانه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌ تمام است.

وی در نشست‌های تخصصی با مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها ادامه داد: بررسی چالش‌های میدانیِ نظام تعلیم و تربیت محور اصلی این گفت‌وگو و تبیین سیاست‌های کلان وزارتخانه، مدیریت بحران کمبود فضا در استان‌های مهاجرپذیر و ارتقای کیفیتِ خروجی‌های آموزشی در مدارس دولتی بود.

وی بیان کرد: به دلیل نرخ بالای رشد جمعیت دانش‌آموزی و مهاجرپذیری، همواره ما با چالش «کمبود سرانه فضای آموزشی» روبه‌رو هستیم و سابقه این دست سفر‌ها نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد با پیگیری و تکمیل طرح های «نوسازی مدارس»، بخش بزرگی از فشار کلاس‌های چندشیفته را کاهش دهد.

کاظمی گفت: افتتاح استخر «شهید آیت‌الله رئیسی» به عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت می‌گیرد که بر «توسعه تربیت‌بدنی» و «نشاط اجتماعی دانش‌آموزان» تأکید دارد. موضوعی که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های مالی در استان‌های بزرگ مغفول مانده بود.

این سفر در شرایطی انجام شد که وزارتخانه در پی تمرکز بر «عدالت آموزشی» است و خراسان رضوی، به عنوان دومین قطب بزرگ آموزش کشور، ویترین اصلی این سیاست‌ها محسوب می‌شود.