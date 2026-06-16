مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت دکتر طهرانچی دانشمند هسته ای کشور

شهید بزرگوار دکتر محمدمهدی طهرانچی از چهره‌های برجسته علمی کشور و از نخبگان حوزه فیزیک بود که با تالیف و انتشار مقالات علمی متعدد و تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و حضور در مسئولیت مهم دانشگاهی و پژوهشی، جایگاه قابل توجهی در فضای علمی کشورمان ایران داشت.