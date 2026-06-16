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شهید بزرگوار دکتر محمدمهدی طهرانچی از چهرههای برجسته علمی کشور و از نخبگان حوزه فیزیک بود که با تالیف و انتشار مقالات علمی متعدد و تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و حضور در مسئولیت مهم دانشگاهی و پژوهشی، جایگاه قابل توجهی در فضای علمی کشورمان ایران داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، امروز در روز سالگرد شهادت این شهید بزرگوار، مراسم بزرگداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد.
احترام به یاد و خاطره شهای گرانقدر به ویژه دانشمندان هستهای که با مجاهدتهای علمی خود مسیر پیشرفت و عزت کشور را هموار کردند موضوعی است که در میان اقشار مختلف جامعه، جایگاه ویژهای دارد.