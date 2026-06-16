به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفترامور شهری و شورا‌های استانداری اصفهان در مراسم افتتاح ورزشگاه شهر گلشهر گلپایگان با اشاره به اینکه این ورزشگاه بزرگترین زمین چمن مصنوعی غرب استان اصفهان است، گفت: این ورزشگاه با نام زنده‌یاد افشین فصاحت با هزینه ۴۵۰ میلیارد ریالی در گلشهراحداث شده است.

مسعود منتظری افزود:نگاه فرهنگی و آینده‌نگرانه خیران درساخت این ورزشگاه قابل تحسین است و این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت نوجوانان و جوانان باشد.

وی از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای روشنایی ورزشگاه زنده یاد ایوب فصاحت و بهسازی جاده دسترسی مجاور آن در شهر گلشهر هم خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف تکمیل زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای خدمات شهری اختصاص یافته و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. شهردار گلشهر هم گفت: این ورزشگاه در زمینی به مساحت ۳/۱ (یک وسه دهم) هکتار ساخته شده است.

مصطفی محمودی ادامه داد: ارزش زمین این ورزشگاه ۲۷۰ میلیارد ریال است و برای ساخت آن نیز ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است که مبلغ ۶۰ میلیارد ریال آن به همت خیران تامین شده است.