به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز سه‌شنبه در نشست قرارگاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکل‌ها و درخواست‌های محله‌ها، گفت: شناسایی، بررسی و جمع‌بندی مساله‌ها و انجام اقدام‌های عملی با استفاده از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، از اولویت‌های اصلی در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه الگوی وزن‌دهی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان اردبیل در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: اقدام‌های خوبی در شهرستان انجام شده و لازم است این روند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مشارکت دستگاه‌ها تقویت شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به اولویت‌های توسعه و ضرورت رسیدگی به مشکل‌ها به صورت محله‌محور، بیان کرد: قرارگاه اجتماعی در شهرستان تشکیل شده و وظیفه کنترل، نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های اجتماعی را بر عهده دارد.

قلندری پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیازمند ورود جدی، هدفمند و هماهنگ همه دستگاه‌های مسئول دانست و عنوان کرد: برگزاری منظم و اثربخش نشست‌های اجتماعی و پیگیری مصوبه‌ها، از الزام‌های مهم در این حوزه است.

وی همچنین بر تداوم اجرای طرح نماد و حضور مستمر دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و افزود: ارتباط و هماهنگی مدیران دستگاه‌ها با فرمانداری‌ها در حوزه پدافند غیرعامل نیز باید تقویت شود تا آمادگی لازم در مدیریت مساله‌های اجتماعی و بحران‌ها وجود داشته باشد.

۲۰۰ محله در استان به عنوان جامعه هدف برنامه‌های محله‌محور انتخاب شده است.