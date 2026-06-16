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مسوول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بسیج خور و بیابانک در سانحه رانندگی جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اثر برخورد خودرو حجتالاسلام علی خاتمی، با یک دستگاه تانکر حامل سوخت در محور روستای چاهملک به پلیس راه وی بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
وی از روحانیان متعهد و انقلابی شهرستان خور و بیابانک بود که در مسوولیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به مردم خدمت کرد.
حجت الاسلام خاتمی در دوران مسوولیت خود نقش مؤثری در ترویج معارف اسلامی، تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی، تقویت فعالیتهای فرهنگی و معنوی و ارتقای بصیرت دینی و انقلابی در میان بسیجیان و اقشار مختلف جامعه ایفا کرد.
کارشناسان پلیس در حال بررسی این حادثه هستند.