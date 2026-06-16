با مشارکت پلیس راه مرکزی و لرستان در اجرای طرح مشترک کنترل تخلفات رانندگی، نظارت در محور توره ـ بروجرد شدت یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح مشترک برخورد با تخلفات حادثه‌ساز رانندگی با مشارکت پلیس راه استان‌های مرکزی و لرستان در محور اراک ـ بروجرد اجرا شد؛ طرحی که با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و برخورد با رانندگان متخلف دنبال می‌شود.

جانشین پلیس راه استان مرکزی گفت: این طرح با بهره‌گیری از حداکثر توان عملیاتی و با هدف ارتقای نظم ترافیکی، پیشگیری از وقوع تصادفات و برخورد قاطع با رانندگانی که موجب اخلال در نظم و امنیت جاده‌ها می‌شوند، به اجرا درآمد.

سرهنگ علی‌اصغر کرزبر افزود: محور اراک ـ بروجرد به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب کشور و برخورداری از حجم بالای تردد، برای اجرای این طرح مشترک انتخاب شده است تا با افزایش نظارت‌ها، شاهد کاهش تصادفات و به تبع آن کاهش جان‌باختگان جاده‌ای باشیم.

او با اشاره به اهمیت این محور مواصلاتی ابراز داشت: با توجه به کشوری بودن این مسیر و تردد گسترده وسایل نقلیه، پایش رانندگان و اجرای طرح‌های نظارتی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کرزبر افزود: اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، موجب صرفه‌جویی در وقت رانندگان و کاهش مزاحمت برای سایر کاربران جاده خواهد شد و برخورد جدی با رانندگان متخلف نیز نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی و جان‌باختگان جاده‌ای دارد.