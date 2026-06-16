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رییس اتاق اصناف استان کرمان: ۴۱ میلیارد ریال جریمه از ابتدای امسال برای متخلفان صادر و ۵۹ واحد صنفی مهر وموم شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محسن ربیعی در نشست خبری بهمناسبت هفته اصناف، افزود: بیشترین بازرسیها از حوزههای مواد پروتیینی، موادغذایی، میوه و صیفی جات بوده و تعداد بازرسان اصناف در کرمان افزایش یافته است.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان با اعلام فعالیت ۱۲۱ هزار واحد صنفی در استان کرمان افزود: از این تعداد، ۳۶ هزار واحد در شهرستان کرمان مستقر هستند.
بگفته وی: از اول فروردین تا ۲۰ خرداد امسال ۶۳۸۵ مورد بازرسی از طریق اتاق اصناف انجام شده و ۴۳۲ مورد گرانفروشی و ۷۳ مورد کم فروشی، ۱۷۴۳ مورد اخطار ده روزه، ۳۱۵ مورد اخطار مهر وموم، ۵۹ موردمهر وموم و در پی ۸۸۵ مورد شکایت جریمههای ۴۱ میلیاردریالی صورت گرفته است.
رییس اتاق اصناف کرمان اعلام کرد: بیشترین شکایت مردم از میوه فروشیها بوده است که عمدتا مربوط به درج نکردن قیمت و گرانفروشی بوده و ۳ میلیارد ریال جریمه میوه فروشیها بوده است.
بگفته ربیعی هر یکشنبهها جلسه نرخ گذاری میوه برگزار میشود.