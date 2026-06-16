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استاندار زنجان از بسیج تمامی امکانات دولتی و خصوصی برای برگزاری باشکوه مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ استاندار زنجان گفت: با توجه به سهمی که امام شهید در راهبری و مدیریت کشور طی بیش از ۳۷ سال برعهده داشت، وداع با پیکر ایشان تنها یک مراسم آیینی نیست و باید تمامی ظرفیتها برای برگزاری باشکوه این مراسم به کارگیری شود.
محسن صادقی در جلسه ستاد برگزاری مراسم عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنهای ابعاد این مراسم را بسیار گسترده خواند و افزود: برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم باید از ظرفیت تمامی بخشهای دولتی و خصوصی بهره گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این مراسم کاری جمعی و دلی است، اظهار داشت: ناهماهنگی هر دستگاه یا نهادی موجب اختلال در همه بخشها خواهد شد.
صادقی تاکید کرد: برنامه ریزیهای دقیق و اقدامات موثر نیازمند اطلاعات آماری کامل از تعداد زائران و امکانات پیش بینی شده برای این امر است.
وی خاطرنشان کرد: باید از امکانات و اعتبارات فرهنگی دستگاههای اجرایی و کمکهای بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی استفاده شود.
صادقی یادآور شد: علاوه بر ساماندهی داوطلبان شرکت در مراسم در تهران، قم و مشهد و خدمت رسانی به کاروانهای عبوری از استان باید برای برگزاری یک مراسم در مرکز استان نیز برنامه ریزی شود.
وی گفت: ظرفیت قطار استان با توانایی اعزام روزانه ۱۶۰ زائر محدود است که در این خصوص باید قطارهای ویژه نیز برنامه ریزی و حداقل طی سه روز حدود دو هزار نفر از طریق خطوط ریلی اعزام شوند.
استاندار زنجان تصریح کرد: علاوه بر آمادگی برای اعزام بیش از ۱۹ هزار نفر از استان باید امکانات لازم برای خدمات رسانی به ۴۰ هزار نفر موکبهای عبوری از استان نیز فراهم شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان نیز در این جلسه، گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده برای شرکت در این آیین ۱۰ هزار و ۴۴۰ نفر شامل ۶ هزار و ۳۴۰ نفر از شهرها و چهار هزار و ۱۰۰ نفر از بخشها و روستاهای استان اعزام خواهند شد.
لیلا ندرلو افزود: برای اعزام زائران از استان ۲۶۱ دستگاه اتوبوس پیش بینی شده است.