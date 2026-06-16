به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به ریاست «محمد محقق» امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: خبر توافق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره پایان جنگ، خبری امید بخش و خرسند کننده بود که مایه آرامش دولت‌ها و ملت‌های منطقه و جهان شد. بدون تردید، جنگ صد روزه میان این دو کشور، افزون بر آنکه از منظر نظامی رویارویی خطرناکی برای بشریت به شمار می‌رفت، از نظر اقتصادی نیز فشار‌های سنگینی بر کشور‌های مختلف جهان وارد کرده و بر زندگی روزمره میلیارد‌ها انسان تأثیرات منفی برجای گذاشته بود. همچنین، از لحاظ نظم جهانی، معادلات پذیرفته شده بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. از این رو، این توافق از هر جهت به سود جامعه بشریت و در راستای تأمین صلح و ثبات جهانی ارزیابی می‌شود.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از مقامات پاکستان، ترکیه و قطر برای میانجیگری قدردانی کرده است.