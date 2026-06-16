به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ محمد رستمی گفت: مأموران پلیس لارستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی به یک سواری ساینا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف هشت دستگاه لپ تاپ و ۱۳۵ ثوب پوشاک فاقد مدارک و مجوز قانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این خصوص راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.