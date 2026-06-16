وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: منظومه ماهواره‌ای «شهید سلیمانی» تا پایان سال به سرانجام می‌رسد و ماهواره‌های این طرح برای پرتاب آماده خواهند شد.

ستار هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هدف ما استفاده از ظرفیت ماهواره‌ها و منظومه‌های ماهواره‌ای برای ارائه خدمات مخابراتی است. وی همچنین از قرار گرفتن ماهواره «پارس ۲» در مدار خبر داد.

هاشمی در حاشیه نشست با مدیران و نخبگان صنعت فضایی کشور افزود: در وزارت ارتباطات، صنعت فضایی را حوزه‌ای راهبردی می‌دانیم؛ صنعتی که می‌تواند در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی هوشمند نقش مهمی ایفا کند.

وی ادامه داد: موضوع پیش‌بینی زلزله نیز در دستور کار قرار گرفته و قرار است با همکاری صنعت فضایی و سازمان زمین‌شناسی پیگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جنگ اخیر نیز گفت: در این جنگ برخی زیرساخت‌های ما از جمله پژوهشگاه‌های فضایی مورد اصابت قرار گرفت که خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت. با این حال نخبگان به عنوان مهم‌ترین سرمایه صنعت فضایی کشور، با تلاش خود دانش فضایی را بومی کرده‌اند.