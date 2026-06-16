پخش زنده
امروز: -
راهکارهای اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و مرکز کارآفرینی وان ترکیه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه برنامههای توسعه همکاریهای بینالمللی و گسترش تعاملات فناورانه با کشورهای همسایه، هیأتی متشکل از رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، جمعی از مدیران و کارشناسان پارک، مشاور استاندار آذربایجان غربی و نمایندگان شرکتهای حاضر در تور فناوری، در شهر وان ترکیه با مسئولان مرکز کارآفرینی وان (ایشگم) و معاون والی وان دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست مشترک، طرفین ضمن بررسی زمینههای همکاری مشترک، بر ضرورت اجراییسازی مفاد تفاهم نامه منعقدشده میان دو مجموعه تأکید کردند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این نشست با اشاره به اهمیت تبدیل تفاهمنامهها به برنامههای عملیاتی اظهار کرد: اجرایی کردن بندهای تفاهمنامه از اهداف اصلی ماست. در همین راستا، برنامه عملیاتی راهاندازی مرکز نوآوری مشترک توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تدوین و به مدیر مرکز کارآفرینی وان (ایشگم) ارائه شده است.
دکتر حیدری افزود: در این برنامه، استقرار واحدهای فناور دو طرف در مرکز نوآوری مشترک، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، اجرای رویدادهای مشترک، ارائه خدمات منتورینگ و حمایت از توسعه همکاریهای فناورانه پیشبینی شده است.
هدف از اجرای این برنامهها، توسعه فناوری، تسهیل تبادل دانش و گسترش بازار محصولات و خدمات واحدهای فناور طرفین است.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی همچنین از تدوین طرح برگزاری رویداد مشترک استارتآپ ویکند خبر داد و گفت: پیشنویس این طرح تهیه شده و مقرر است جزئیات نهایی آن در جریان این رویداد دو روزه با مشارکت طرفین نهایی و اجرایی شود.
این نشست در راستای تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاریهای فرامرزی و ایجاد بسترهای مشترک برای رشد کسبوکارهای دانشبنیان و فناور دو منطقه برگزار شد