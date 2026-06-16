به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اموال موجود در مجتمع‌های مسکونی برخی مناطق شهر شیراز، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی یگان امداد و پایگاه تجسس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی دو سارق که با ترفندی خاص وارد مجتمع‌های مسکونی می‌شدند و اقدام به سرقت پمپ و کنتور آب و شیرآلات می‌کردند را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه از مخفیگاه سارقین تعدادی اموال سرقتی کشف شد، گفت: سارقان در بازجویی فنی به ۳۵ فقره سرقت اموال مشاعات ساختمانی اعتراف کردند.

سرهنگ زراعتیان در پایان بیان کرد: سارقین برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند، از ساکنان آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی می‌خواهیم که در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک افراد ناشناس خصوصا در ساعات پایانی شب، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.