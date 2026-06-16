امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۲۶

هواشناسی اعلام کرد در ۸ استان کشور رگبار، رعدوبرق، وزش شدید باد، گرد و خاک و تگرگ پیش بینی میشود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۱۸:۲۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اجتماع پر شور مردم غیور پاکدشت در حمایت از نظام جمهوری اسلامی
اجتماع پر شور مردم غیور پاکدشت در حمایت از نظام جمهوری اسلامی
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
سرعت بخشی به تحویل واحد‌های نهضت مسکن ملی
سرعت بخشی به تحویل واحد‌های نهضت مسکن ملی
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
سلام بر محرم
سلام بر محرم
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شد
متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شد
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
خبرهای مرتبط

هشدار نارنجی هواشناسی برای بارش‌های شدید و وزش باد

احتمال برخاستن گرد و خاک محلی در جنوب غرب خوزستان در ساعات آینده

افزایش شدت وزش باد و کاهش دما در خراسان رضوی

وزش باد شدید در تهران ادامه دارد

پایداری شرایط جوی و افزایش نسبی دمای هوای گیلان

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، وزش باد ، دمای هوا
 