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رئیسجمهور آمریکا با دفاع از توافق موقت میان واشنگتن و تهران، این توافق را تضمینی روشن برای پایان مناقشه هستهای دانست و مدعی شد که تفاهم جدید، حق ایران برای برخورداری از برنامهای غیرنظامی را حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد توافق اخیر میان ایالات متحده و ایران به شکلی کاملا روشن نشان میدهد که تهران به دنبال دستیابی به سلاح هستهای نخواهد بود.
ترامپ پیش از دیدار با امیر قطر، از یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان تهران و واشنگتن دفاع کرد و گفت این توافق چارچوبی شفاف برای حلوفصل یکی از طولانیترین مناقشات سیاست خارجی آمریکا فراهم کرده است.
او مدعی شد که مفاد توافق به اندازهای روشن است که هیچ تردیدی درباره ماهیت غیرنظامی برنامه هستهای ایران باقی نمیگذارد و در عین حال زمینه را برای کاهش تنشها و گسترش ثبات در منطقه فراهم میکند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین این توافق را نشانه موفقیت دیپلماسی دانست و تاکید کرد که تفاهم بهدستآمده میتواند فصل تازهای در روابط ایران با جامعه بینالمللی ایجاد کند. به گفته او، توافق جدید نه فقط نگرانیهای مربوط به پرونده هستهای را کاهش میدهد، بلکه شرایط را برای حل دیگر بحرانهای منطقهای نیز مساعدتر خواهد کرد.