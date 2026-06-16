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سفیر ایران در عراق بر تمایل تهران برای توسعه روابط با بغداد و تقویت هماهنگیهای مشترک در موضوعات مورد اهتمام دو کشور تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق روز سهشنبه در دیدار با محمد کاظم آل صادق روند همکاریهای دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای را بررسی کرد.
در این دیدار، سفیر ایران ضمن ابلاغ سلامهای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران، بر تمایل تهران برای توسعه روابط با بغداد و تقویت هماهنگیهای مشترک در موضوعات مورد اهتمام دو کشور تأکید کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیر عراق، دو طرف چشماندازهای همکاری و شراکت میان عراق و ایران را بررسی کرده و راههای تقویت روابط در حوزههای مختلف را مورد بحث و گفتوگو قرار دادند.
همکاریهایی که در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور ارزیابی میشود.
الزیدی و آلصادق همچنین درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کردند. نخستوزیر عراق با استقبال از توافق آتشبس بر حمایت بغداد از تلاشها برای تثبیت امنیت و ثبات جلوگیری از تداوم درگیریها و حفظ صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی تأکید کرد.