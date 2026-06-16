معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروه های تخصصی برای تبیین و اجرایی سازی سیاست‌ها و رهنمودهای رهبر شهید در بخش کشاورزی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی در نشست تبیین و جاری‌سازی سیاست‌های ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب با تاکید بر اینکه هدف اصلی ما تبیین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه کشاورزی برای جامعه و فعالان این بخش است، اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب در موضوعاتی همچون امنیت غذایی، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع پایه تولید و حفظ کرامت و منزلت کشاورزان، دیدگاه‌های راهبردی و ارزشمندی ارایه کرده‌اند که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در این بخش باشد.

وی درباره محورهای فعالیت این کارگروه ها گفت: این کارگروه‌ها در چهار محور اصلی تشکیل شده‌اند که شامل کارگروه خودکفایی و افزایش تولید با نمایندگی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، کارگروه حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع پایه با نمایندگی رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کارگروه توسعه روستایی و عشایری با نمایندگی رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و همچنین کارگروه منزلت اجتماعی و کرامت با نمایندگی حجت الاسلام و المسلمین رحیمی کشاورزان است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اجرایی شدن این رهنمودها علاوه بر تقویت امنیت غذایی کشور، به افزایش تولید، دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی، صیانت از منابع طبیعی و ارتقای جایگاه اجتماعی کشاورزان منجر خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در این کارگروه‌ها تلاش می‌شود از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و صاحب‌نظران نیز بهره گرفته شود تا این اندیشه‌ها به‌صورت عملیاتی در سراسر کشور جاری و ساری شده و زمینه تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی فراهم شود.

به گفته وی، خروجی این کارگروه‌ها می‌تواند نقشه راهی موثر برای توسعه پایدار کشاورزی، تقویت امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری در بخش تولید کشور باشد.

فتحی همچنین ابراز امیدواری کرد: با تدوین و اجرای دستورالعمل تبیین منویات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی امیدواریم بتوانیم مسیر تحقق سیاست‌های کلان ابلاغی را هموار و زمینه ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و تقویت خودکفایی در بخش کشاورزی را بیش از پیش فراهم کنیم.

وی بر اهتمام جدی کارشناسان و مدیران این وزارتخانه برای تحقق اهداف تعیین‌شده، تاکید و تصریح کرد: همکاران ما در بخش کشاورزی همواره نسبت به موضوع خودکفایی و امنیت غذایی کشور احساس مسئولیت داشته‌اند و یقین دارم در اجرای منویات مقام معظم رهبری نیز با تمام توان پای کار خواهند بود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه ویژه بخش کشاورزی در بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: تاکیدات رهبر شهید در زمینه توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، افزایش تولید داخلی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار، نشان‌دهنده نگاه راهبردی ایشان به این بخش است.

وی ادامه داد: اگر این نگاه در مقاطع مختلف با جدیت بیشتری دنبال می‌شد، بسیاری از چالش‌های موجود قابل پیشگیری بود.

فتحی گفت: در سال‌های گذشته و همزمان با نام‌گذاری شعار‌های سال از سوی رهبر معظم انقلاب، وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تلاش کرده است زمینه تحقق این شعار‌ها را در حوزه کشاورزی فراهم کند و در این مسیر از هدایت‌ها و رهنمود‌های نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز بهره گرفته است.

وی هدف اصلی این نشست را تبیین ماموریت‌ها، وظایف و سازوکار فعالیت کارگروه‌های تخصصی عنوان و اذعان کرد: وظایف هر یک از کارگروه‌ها به‌صورت دقیق تشریح و ابلاغ خواهد شد تا زمینه اجرای موثر سیاست‌ها و منویات ابلاغی در بخش کشاورزی فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، بهره‌برداران و فعالان حوزه امنیت غذایی کشور، گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی تولیدکنندگان و مسئولان در تامین پایدار محصولات و امنیت غذایی کشور، به‌ویژه در شرایط جنگ اخیر، به‌خوبی برای آحاد جامعه مشهود بوده و مانع از بروز هرگونه مشکل در این حوزه شده است.