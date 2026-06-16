مدیر کل تامین اجتماعی استان ایلام گفت:احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با افزایش ۶۰ درصدی حداقل‌بگیران و ۴۵ درصدی سایر سطوح در حال صدور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «حیدری» مدیر کل تامین اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: صدور احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس اعلام انجام‌شده، حداقل‌بگیران از افزایش ۶۰ درصدی حقوق برخوردار خواهند شد.

وی افزود: همچنین برای سایر سطوح دستمزدی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق به‌همراه مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در فیش‌های حقوقی اعمال شده است. این افزایش‌ها به همراه مزایای جانبی در احکام و فیش‌های حقوقی افراد درج شده و قابل مشاهده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان ایلام اضافه کرد: بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند برای مشاهده جزئیات افزایش حقوق و فیش حقوقی خود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.