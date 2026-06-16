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تیم ملی مویتای ایران با سه ملی پوش اصفهانی عازم مالزی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کاروان تیم ملی مویتای بزرگسالان ایران در دو بخش مردان و زنان، امروز (سهشنبه ۲۶ خرداد) برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶، تهران را به مقصد مالزی ترک کرد.
رقابتهای مویتای قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از ۲۷ خرداد تا ۵ تیر به میزبانی کوالالامپور با حضور ۵۳۹ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در دو بخش مبارزه و فرهنگی (وایکرو و مایموی) برای کسب عنوانهای برتر جهان و همچنین سهمیه رویدادهای پیشرو از جمله ورلد گیمز و کامبت گیمز برگزار میشود.
در بخش مردان این مسابقات در وزن ۶۰- کیلوگرم سیاوش امیری دومکانی از اصفهان و در وزن ۷۱- کیلوگرم نیما آقایوسفی از اصفهان در ترکیب تیم ملی حضور دارند.
همچنین در وزن ۵۴- کیلوگرم نیز ستاره مرشدی از اصفهان در ترکیبات تیم ملی بانوان قرار دارد.