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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از محکومیت متخلف پرونده حمل و نقل و مباشرت در قاچاق ۱۰۴ هزار دلار به پرداخت بیش از ۱۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از محکومیت متخلف پرونده حمل و نقل و مباشرت در قاچاق ۱۰۴ هزار دلار به پرداخت بیش از ۱۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.
رضا مظفری افزود: یکی از شعب تعزیرات حکومتی به پرونده مباشرت و حمل و نقل قاچاق ارز به میزان ۱۰۴ هزار دلار آمریکا رسیدگی کرد. شعبه رسیدگیکننده با بررسی اوراق و محتویات پرونده، گزارش کشف ضمیمه، اظهارات متهم در جلسه بازجویی و همچنین احراز غیرموجه بودن منشأ دلارهای مکشوفه و ارائه نشدن مدارک و مستندات قانونی و گمرکی، اتهام انتسابی را محرز دانست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: بر این اساس، متخلف به پرداخت ۱۶۶ میلیارد و ۸۶ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد. گزارش این تخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خدابنده به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال شده بود.