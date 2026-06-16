مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از محکومیت متخلف پرونده حمل و نقل و مباشرت در قاچاق ۱۰۴ هزار دلار به پرداخت بیش از ۱۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از محکومیت متخلف پرونده حمل و نقل و مباشرت در قاچاق ۱۰۴ هزار دلار به پرداخت بیش از ۱۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

رضا مظفری افزود: یکی از شعب تعزیرات حکومتی به پرونده مباشرت و حمل و نقل قاچاق ارز به میزان ۱۰۴ هزار دلار آمریکا رسیدگی کرد. شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی اوراق و محتویات پرونده، گزارش کشف ضمیمه، اظهارات متهم در جلسه بازجویی و همچنین احراز غیرموجه بودن منشأ دلار‌های مکشوفه و ارائه نشدن مدارک و مستندات قانونی و گمرکی، اتهام انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: بر این اساس، متخلف به پرداخت ۱۶۶ میلیارد و ۸۶ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد. گزارش این تخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خدابنده به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال شده بود.