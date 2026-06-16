فرمانده انتظامی سراب از کشف ۱۵ تن و ۶۴۴ کیلوگرم انواع کالاهای اساسی از یک انبار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ مرتضی فراقی اظهار داشت:در پی وصول گزارشاتی مبنی بر نگهداری کالای اساسی احتکاری، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل انبار در سراب شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از انبار مقدار ۱۵ تن و ۶۴۴ کیلوگرم انواع کالاهای اساسی شامل ۶ تن انواع برنج، ۳ تن و ۵۰۰ کیلوگرم ماکارونی، ۲ تن و ۲۸۰ کیلوگرم مواد شوینده، یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم رب گوجهفرنگی، یک تن و ۲۳۴ کیلوگرم روغن، ۴۵۰ کیلوگرم شکر و ۳۸۰ کیلوگرم چای را کشف و یک متهم را در این خصوص دستگیر کردند.