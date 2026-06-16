در پی اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به عملیات نظامی و بازگشایی تنگه هرمز، وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین از این تحول به عنوان گامی مهم در جهت تقویت صلح، ثبات و امنیت در خاورمیانه استقبال کردند.

استقبال بوسنی و هرزگوین از توافق ایران و آمریکا

استقبال بوسنی و هرزگوین از توافق ایران و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، تأکید شده است که این توافق نه تنها برای منطقه خاورمیانه، بلکه برای امنیت بین‌المللی، اقتصاد جهانی و ثبات ژئوپلیتیکی جهان دارای اهمیت ویژه است.

در این بیانیه آمده است که اولویت کنونی، اجرای سریع و کامل توافق از سوی همه طرف‌ها و تداوم گفت‌و‌گو و دیپلماسی به عنوان پایه‌های اصلی ثبات پایدار منطقه‌ای است.

در این بیانیه همچنین بر حمایت از تمامی ابتکارهایی که راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را از مسیر مذاکره، احترام به حقوق بین‌الملل و تعامل سازنده دنبال می‌کنند، تأکید شده است.

وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین در بیانیه خود با اشاره به تجربه جنگ در این کشور خاطرنشان کرد: جامعه بوسنی به خوبی با پیامد‌های انسانی درگیری‌ها و آثار بلندمدت آن آشنا و به همین دلیل بر این باور است که گفت‌و‌گو، دیپلماسی و احترام متقابل تنها راه دستیابی به ثبات، آشتی و امنیت پایدار است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که تحولات اخیر بار دیگر نشان داد جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته و امنیت، رونق اقتصادی و ثبات جهانی به مسئولیت مشترک همه کشور‌ها تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که رخداد‌های یک منطقه می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های جغرافیایی خود داشته باشد.

در پایان، از تمامی طرف‌ها و میانجی‌هایی که از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و نقش‌آفرینی در روند گفت‌و‌گو‌ها به دستیابی به این توافق کمک کرده‌اند، قدردانی شده و این توافق به عنوان گامی مثبت در مسیر دستیابی به آینده‌ای امن‌تر، باثبات‌تر و صلح‌آمیزتر برای منطقه و جامعه بین‌المللی توصیف شده است.