جزئیات آتش سوزی در ارتفاعات گناوه لری گچساران از زبان خبرنگار صدا وسیما
میلاد نظری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای شبکه دنا از محل آتش سوزی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خبرنگار صدا و سیمای در محل آتش سوزی و در ارتباط تلفنی با خبر 16 و 45 دقیقه شبکه دنا گفت: آتش سوزی از ظهر امروز در ارتفاعات ضلع جنوبی شهرستان گچساران، کوه گناوه لری آغاز شده است. میلاد نظری افزود: از ساعات اولیه تلاش برای مهار آتش سوزی از سوی نیروهای مردمی، منابع طبیعی، محیط زیست، و گروه های مردم نهاد عازم منطقه شدند. وی با اشاره به سخت گذر بودن محل آتش سوزی و وزش باد شدید در منطقه ادامه داد: همین دلایل کار امدادگران برای مهار آتش سخت کرده است. نظری گفت: احتمال آتش به ارتفاعات روستاهای آبریگون، گناوه، لری، باغ انار، بیبیجان، خنگ بنار و منطقه نارک وجود دارد و مردم این مناطق باید مراقب ارتفاعات و مراتع بالادست روستا باشند، چراکه باتوجهبه گستردگی آتش و وزش باد، احتمال سرایت به این نقاط بسیار زیاد است.