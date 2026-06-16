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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مهمترین رسالت حکمرانی در دوران پساجنگ، احیای «امید به زیستن» در نسل نوجوان و جوان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در همایش «امر ملی و پساجنگ» افزود: این امید از مسیر روایت صادقانه جنایتهای دشمن، تبیین مقاومت ملت ایران و بازنمایی پیشرفتها و دستاوردهای کشور شکل میگیرد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی، تصریح کرد: وحدت و همبستگی اجتماعی، نهتنها در دوران جنگ، بلکه در شرایط پساجنگ نیز مهمترین سرمایه ملی و زیربنای پیشرفت کشور است.
استاد خسروپناه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل گفتوگو و دیپلماسی عزتمندانه است، خاطرنشان کرد: مذاکره، رفتاری عقلانی و حکیمانه در سبد حکمرانی کشور محسوب میشود و در امتداد اقتدار ملی معنا پیدا میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه «باطن جنگ» در عرصههای آموزش، فرهنگ، اقتصاد و امنیت شکل میگیرد، گفت: حکمرانی پساجنگ نیازمند بازنگری جدی در نظام تعلیم و تربیت، آموزش عالی و سیاستهای فرهنگی و اقتصادی کشور است.
وی اقتدار دفاعی امروز ایران را نتیجه پیوند دانشگاه، پژوهش و مقاومت ملی دانست و افزود: پیشرفتهای کشور در حوزههای موشکی، پهپادی، پدافندی و فناوریهای نوین، حاصل مجاهدت دانشمندان و نخبگان ایرانی است.
خسروپناه تحول ساختاری در آموزش عالی را از الزامات دوران پساجنگ برشمرد و تأکید کرد: دانشگاهها باید از ساختارهای صرفاً علممحور به سمت دانشکدههای موضوعمحور و مسئلهمحور حرکت کنند و در حوزههایی همچون هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، میکروالکترونیک و انرژیهای نو نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به نقش مؤثر هنرمندان در روایت واقعیتهای جنگ، خواستار حمایت از حضور فعال و میدانی هنرمندان متعهد در ثبت و بازنمایی حقایق شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معیشت مردم را خط قرمز حکمرانی پساجنگ دانست و تصریح کرد: جبران خسارتها و ناترازیهای اقتصادی نباید از طریق افزایش فشار بر زندگی مردم صورت گیرد و همه بخشهای دولتی، خصوصی و خصولتی در این زمینه مسئولیت دارند.
خسروپناه در پایان با تأکید بر ضرورت تولید «دانش و فقه حکمرانی» اظهار کرد: دوران پساجنگ میتواند با اتکا به حکمت، ولایت، دانش و تنظیمگری مؤثر، به فرصتی راهبردی برای جهش و توسعه همهجانبه کشور تبدیل شود.