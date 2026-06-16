به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، «محمد حنیف اتمر» وزیر امور خارجه سابق افغانستان درپیامی با اشاره به توافق پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نوشت: این توافق برای آتش بس، بازگشایی راه‌های حیاتی تجاری و تعیین نقشه راه برای مذاکرات بعدی درباره مسائل کلیدی صلح پایدار، موفقیت بزرگی برای منطقه و جامعه جهانی، بویژه برای کشور‌های دوست و برادر که از این جنگ آسیب دیده‌اند، خواهد بود. اگر این سند، چنانکه تعهد شده است، در همین هفته امضا شود، این موفقیت را باید صمیمانه به ملت دوست و برادر ایران و نیز کشور‌های منطقه تبریک گفت.

وی تصریح کرد: با توجه به آنچه رهبران، دولت‌ها و صاحب نظران درباره محتوای این تفاهمنامه بیان می‌کنند، به نظر می‌رسد که نتیجه آن بازگشت به وضعیت و مناسبات پیش از جنگ باشد. اگر چنین باشد، ناکامی، بیهودگی و نفرت انگیز بودن این جنگ تحمیلی برای آغازگران آن بار دیگر به روشنی آشکار خواهد شد. این موفقیت را می‌توان بدون شک پیروزی ملت‌های صلح دوست، بردبار و با استقامت دانست.