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وزیر امور خارجه سابق افغانستان، توافق پایان جنگ تحمیلی بر ایران را پیروزی ملتهای صلح دوست، برد بار و با استقامت منطقه توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، «محمد حنیف اتمر» وزیر امور خارجه سابق افغانستان درپیامی با اشاره به توافق پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نوشت: این توافق برای آتش بس، بازگشایی راههای حیاتی تجاری و تعیین نقشه راه برای مذاکرات بعدی درباره مسائل کلیدی صلح پایدار، موفقیت بزرگی برای منطقه و جامعه جهانی، بویژه برای کشورهای دوست و برادر که از این جنگ آسیب دیدهاند، خواهد بود. اگر این سند، چنانکه تعهد شده است، در همین هفته امضا شود، این موفقیت را باید صمیمانه به ملت دوست و برادر ایران و نیز کشورهای منطقه تبریک گفت.
وی تصریح کرد: با توجه به آنچه رهبران، دولتها و صاحب نظران درباره محتوای این تفاهمنامه بیان میکنند، به نظر میرسد که نتیجه آن بازگشت به وضعیت و مناسبات پیش از جنگ باشد. اگر چنین باشد، ناکامی، بیهودگی و نفرت انگیز بودن این جنگ تحمیلی برای آغازگران آن بار دیگر به روشنی آشکار خواهد شد. این موفقیت را میتوان بدون شک پیروزی ملتهای صلح دوست، بردبار و با استقامت دانست.