

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد عسگری امروز سه شنبه در نشست تبیین و جاری‌سازی سیاست‌های ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب در بخش کشاورزی گفت: برای دستیابی به اهداف امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی، باید سازوکاری هماهنگ میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط شکل گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه امروز لازم است با جمع‌آوری و تحلیل دقیق داده‌ها، مسیر حرکت بخش کشاورزی مشخص شود، افزود: کشاورزی با برخورداری از حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار، سهم ۲۵ درصدی در اشتغال کشور دارد و بازدهی آن نیز حدود سه برابر بخش صنعت است.

وی افزود: با این حال، بخش کشاورزی با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آن باید از طریق اصلاح و تکمیل قوانین و بخشی دیگر از طریق اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌ها برطرف شود.

عسگری اظهار داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه تلاش شد با بهره‌گیری از نظرات خبرگان، کشاورزان پیشرو، اندیشمندان، محققان، مروجان و کارشناسان این حوزه، احکام جامع‌تری نسبت به برنامه‌های گذشته تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد: احکام مرتبط با حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه محدود و در مواردی ناقص بود و از این رو تلاش کردیم در برنامه هفتم پیشرفت نگاه جامع‌تری به این حوزه‌ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز سومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت گفت: نباید اجازه دهیم این برنامه نیز مانند برخی برنامه‌های گذشته بدون دستیابی به اهداف تعیین‌شده به پایان برسد.