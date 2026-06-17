به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ اردوی آمادگی تیم ملی ساواته جمهوری اسلامی ایران در بخش بانوان امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در اصفهان آغاز می‌شود و روز جمعه ۲۹ خردادماه به پایان خواهد رسید.

این اردو با حضور ۵ ورزشکار در سالن بوکس تختی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر برگزار خواهد شد که از اصفهان کمند قدیری به این اردوی آمادگی دعوت شده است.

گفتنی است، بازیکنان تیم ملی ساواته جمهوری اسلامی ایران خود را برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه که ۱۸ تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، آماده می‌کنند