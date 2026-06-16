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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش از آغاز برداشت انگور یاقوتی از ۲۰ هکتار از تاکستانهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مرادی گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۷۰ تن انگور یاقوتی نوبرانه از باغهای گراش برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.
او با اشاره به آغاز فصل برداشت این محصول ادامه داد: برداشت انگور یاقوتی هر سال در شهرستان گراش از نیمه اول خردادماه آغاز میشود و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش افزود: بخش عمده محصول نوبرانه گراش پس از برداشت به بازارها و میدانهای میوه و ترهبار به شهرهای شیراز، اصفهان و تهران ارسال میشود.
مرادی در پایان بیان کرد: انگور یاقوتی در برنامه تغییر الگوی کشت شهرستان گراش جایگاه ویژهای دارد و نیاز آبی کم و تولید محصول نوبرانه از مهمترین دلایل انتخاب این رقم برای توسعه کشت در این منطقه است.