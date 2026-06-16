به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از روند احداث طرح۳۶ هزار تنی تولید و فرآوری کنسانتره و پوره میوه درپیرانشهر گفت: طرح‌های صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی در استان از پرداخت عوارض تغییرکاربری معاف هستند.

محمد رضا اصغری افزود: این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۳۲ هزار مترمربع در حال احداث است که هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است و با بهره‌برداری از این واحد صنعتی، برای بیش از ۱۰۰ نفر شغل ایجاد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد واحد‌های فرآوری نه‌تنها از هدر رفت محصولات جلوگیری می‌کند، بلکه موجب افزایش مدت ماندگاری و ارتقای ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی استان هم خواهد شد.