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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تولید و فرآوری کنسانتره و پوره میوه در پیرانشهر به عنوان نخستین طرح همایش سرمایهگذاری اینوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از روند احداث طرح۳۶ هزار تنی تولید و فرآوری کنسانتره و پوره میوه درپیرانشهر گفت: طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی در استان از پرداخت عوارض تغییرکاربری معاف هستند.
محمد رضا اصغری افزود: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۳۲ هزار مترمربع در حال احداث است که هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است و با بهرهبرداری از این واحد صنعتی، برای بیش از ۱۰۰ نفر شغل ایجاد میشود.
وی خاطر نشان کرد: ایجاد واحدهای فرآوری نهتنها از هدر رفت محصولات جلوگیری میکند، بلکه موجب افزایش مدت ماندگاری و ارتقای ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی استان هم خواهد شد.