برخورد بازدارنده با برداشتهای غیرمجاز معادن
بازرس کل استان ایلام از تشدید برخوردهای قضایی و الزام دستگاههای متولی به اعلام فوری تخلفات برداشت غیرمجاز از معادن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام
؛ «روشنی» بازرس کل استان ایلام، در نشست کارگروه واکنش سریع برای بررسی برداشتهای غیرمجاز از معادن، با اشاره به پیامدهای این تخلفات اظهار داشت: برداشتهای غیرمجاز علاوه بر تخریب محیط زیست، منابع ملی را از بین میبرد و خسارتهای جبرانناپذیری به بیتالمال و منافع عمومی وارد میکند.
وی با بیان اینکه یکی از ایرادهای مطرحشده در این حوزه، نبود احکام بازدارنده متناسب با میزان تخریب و خسارت است، افزود: پس از این جلسه، موضوع به دستگاههای قضائی استان ابلاغ خواهد شد تا متناسب با خسارتهای وارده به منابع ملی و بیتالمال، احکام بازدارنده صادر شود.
بازرس کل استان ایلام همچنین بر مسئولیت دستگاههای اجرایی تأکید کرد و یادآور شد: دستگاههای متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست و منابع طبیعی مکلفاند به محض اطلاع از هرگونه برداشت یا تخریب غیرمجاز، بلافاصله ورود کرده، اعلام جرم کنند و زمینه رسیدگی سریع و قانونی به پروندهها را فراهم آورند.
روشنی تصریح کرد: صیانت از منابع ملی و مقابله با برداشتهای غیرمجاز، مستلزم هماهنگی و اقدام بهموقع همه دستگاههای مسئول و برخورد قاطع با متخلفان است.