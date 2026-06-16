خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام به گزارش؛‌ «روشنی» بازرس کل استان ایلام، در نشست کارگروه واکنش سریع برای بررسی برداشت‌های غیرمجاز از معادن، با اشاره به پیامد‌های این تخلفات اظهار داشت: برداشت‌های غیرمجاز علاوه بر تخریب محیط زیست، منابع ملی را از بین می‌برد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بیت‌المال و منافع عمومی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از ایراد‌های مطرح‌شده در این حوزه، نبود احکام بازدارنده متناسب با میزان تخریب و خسارت است، افزود: پس از این جلسه، موضوع به دستگاه‌های قضائی استان ابلاغ خواهد شد تا متناسب با خسارت‌های وارده به منابع ملی و بیت‌المال، احکام بازدارنده صادر شود.

بازرس کل استان ایلام همچنین بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و یادآور شد: دستگاه‌های متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست و منابع طبیعی مکلف‌اند به محض اطلاع از هرگونه برداشت یا تخریب غیرمجاز، بلافاصله ورود کرده، اعلام جرم کنند و زمینه رسیدگی سریع و قانونی به پرونده‌ها را فراهم آورند.

روشنی تصریح کرد: صیانت از منابع ملی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، مستلزم هماهنگی و اقدام به‌موقع همه دستگاه‌های مسئول و برخورد قاطع با متخلفان است.