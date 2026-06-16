تشکیل شورای راهبردی لجستیک آذربایجان شرقی
نخستین جلسه شورای راهبردی لجستیک آذربایجان شرقی با هدف بررسی راهکارهای تسریع در توسعه زیرساختهای لجستیک استان با حضور معاون دفتر سرمایهگذاری سازمان راهداری کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تشکیل شد.
بررسی آخرین وضعیت پارک لجستیک عمومی مرند از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود که مقرر شد مختصات جغرافیایی، مشخصات فنی و عمومی فاز اولیه به وسعت ۷۰ هکتار از مجموع ۳۰۰ هکتار این پارک، تدقیق و پس از تایید در شورای برنامهریزی استان، به دبیرخانه ستاد لجستیک کشور ارسال شده و فرآیند انتخاب سرمایهگذار طی شود.
همچنین به منظور نهاییسازی مکانیابی پارک لجستیک عمومی و کشاورزی مراغه مقرر شد ظرفیتها، نقاط قوت و کاستی محدودههای پیشنهادی با نگاه کارشناسانه و بررسی وضعیت شبکه دسترسی، مالکیت اراضی و ممیزی املاک، جمعبندی و جهت اتخاذ تصمیم قطعی و طی ادامه مراحل تصویب، به دبیرخانه شورای استانی ارسال شود.
ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه تاکید کرد: انتظار داریم با ادامه یافتن روند راهبری و هماهنگی بین سازمانی به زودی گامی جدی در پیشبرد توسعه زنجیره حمل و نقل و اقتصاد پویای استان برداشته شود.