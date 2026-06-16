به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در نخستین جلسه شورای راهبردی لجستیک آذربایجان شرقی در خصوص برنامه‌ریزی جامع و بررسی چالش‌ها و مسائل مراکز لجستیک مصوب استان بحث و تبادل نظر شد.

بررسی آخرین وضعیت پارک لجستیک عمومی مرند از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود که مقرر شد مختصات جغرافیایی، مشخصات فنی و عمومی فاز اولیه به وسعت ۷۰ هکتار از مجموع ۳۰۰ هکتار این پارک، تدقیق و پس از تایید در شورای برنامه‌ریزی استان، به دبیرخانه ستاد لجستیک کشور ارسال شده و فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار طی شود.

همچنین به منظور نهایی‌سازی مکان‌یابی پارک لجستیک عمومی و کشاورزی مراغه مقرر شد ظرفیت‌ها، نقاط قوت و کاستی محدوده‌های پیشنهادی با نگاه کارشناسانه و بررسی وضعیت شبکه دسترسی، مالکیت اراضی و ممیزی املاک، جمع‌بندی و جهت اتخاذ تصمیم قطعی و طی ادامه مراحل تصویب، به دبیرخانه شورای استانی ارسال شود.

ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه تاکید کرد: انتظار داریم با ادامه یافتن روند راهبری و هماهنگی بین سازمانی به زودی گامی جدی در پیشبرد توسعه زنجیره حمل و نقل و اقتصاد پویای استان برداشته شود.