خانم ریحانه سلامی، دختر سپهبد شهید حسین سلامی با حضور در منزل سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم، سلام رهبر معظم انقلاب را به خانواده این شهید بزرگوار ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دیدار دخترِ شهید سردار سلامی با خانواده‌ی شهید سرلشکر عبدالرحیم موسوی؛ دیداری که رنگِ وفاداری داشت.

او حاملِ سلام و دعای خیرِ رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بود؛ پیامی که عطرِ استقامت داشت.

دخترِ سردار سلامی، از مهربانی و شوخ‌طبعیِ شهیدان موسوی و سلامی گفت؛ از مردی که حتی پس از شهادتِ همرزمش، به پاسِ حرمتِ رفاقت، بر صندلیِ فرماندهیِ او ننشست.