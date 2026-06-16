رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر از پاکسازی ساحل روستای آلکام قلم باغ این شهرستان با همکاری مسئولان شهرستان، دهیاران و مردم منطقه خبر داد.

پاکسازی بخشی از ساحل شهرستان رضوانشهر با مشارکت مردم و مسئولان پاکسازی بخشی از ساحل شهرستان رضوانشهر با مشارکت مردم و مسئولان پاکسازی بخشی از ساحل شهرستان رضوانشهر با مشارکت مردم و مسئولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اکبر میغی گفت: ساحل روستای آلکام قلم باغ شهرستان رضوانشهر با همکاری مردم روستا، جمعی از مسئولان شهرستان و دهیاران از زباله‌های به جا مانده از حضور گردشگران پاکسازی شد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در صیانت از طبیعت، افزود: استمرار چنین برنامه‌هایی، ضمن پاکسازی محیط‌های طبیعی، موجب ارتقای آگاهی عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال محیط زیست خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر ضمن قدردانی از همکاری مردم محلی، بر لزوم تداوم اقدامات فرهنگی و مشارکتی برای حفظ سواحل و منابع طبیعی شهرستان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر شهروندان و گردشگران به مدیریت صحیح پسماند و جلوگیری از رهاسازی زباله در طبیعت شد.