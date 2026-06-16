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برداشت محصول سورگوم یا ذرت علوفهای از مزارع کشاورزی در شهرستان هیرمند آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مهدی شادمان مدیر جهاد کشاورزی هیرمند گفت: با ورود آب به شبکههای آبیاری و بهبود نسبی وضعیت منابع آبی، کشاورزان و بهرهبرداران منطقه با استقبال از این شرایط، اقدام به کشت سورگوم علوفهای در سطح حدود یکهزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی شهرستان کردهاند.
شادمان افزود: سورگوم علوفهای یکی از محصولات راهبردی در مناطق گرم و خشک به شمار میرود که به دلیل مقاومت بالا در برابر تنشهای محیطی از جمله گرما و شوری، گزینهای مناسب برای شرایط اقلیمی سیستان به ویژه شهرستان هیرمند است، میتواند نقش مهمی در تأمین خوراک دام و کاهش وابستگی دامداران به خرید علوفه از سایر مناطق ایفا کند.
وی گفت: در شرایطی که سالهای متوالی خشکسالی فشارهای فراوانی را بر بخش کشاورزی و دامداری وارد کرده است، استفاده بهینه از فرصتهای آبی موجود میتواند بخشی از مشکلات این حوزه را کاهش دهد.