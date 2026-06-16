به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این آیین با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت، اقتدار و عزت کشور اظهار داشت:امروز وظیفه همگان است که راه و آرمان‌های آنان را زنده نگه دارند.

سردار رضایی در ادامه گفت: برگزاری مراسم یادبود شهدا نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به نسل‌های آینده دارد و زمینه آشنایی هرچه بیشتر جوانان با رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا را فراهم می‌سازد

فعارفی فرماندار شهرستان سروآباد نیز در این مراسم با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: شهدا چراغ راه جامعه و نماد ایثار، ازخودگذشتگی و وفاداری به ارزش‌های اسلامی و ملی هستند.

در این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

نخستین یادواره «شهدای اقتدار» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام «جنگ تحمیلی دوازده روزه»، با حضور اقشار مختلف مردم در پارک شانو نیز مریوان برگزار شد.

در سقز هم مراسم سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه، همزمان با تجمع شبانه مردم در میدان جمهوری این شهر برگزار شد.