سعیدرضا عاملی عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی تحلیلی با استناد به گزارش‌های اندیشکده‌های معتبر غربی و اسرائیلی، هشت محور کلیدی پیروزی راهبردی، دفاعی و روایتی جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های تحمیلی اخیر را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محورهای این یادداشت به این شرح است:

محور اول: شکست کامل اهداف راهبردی دشمن

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت: «جنگ‌های تحمیلی آمریکا و اسرائیل با سه هدف دستیابی به ثروت، تغییر جغرافیای سیاسی غرب آسیا و تحمیل اراده بر ایران دنبال می‌شد. گزارش مؤسسه رند (۲۰۲۶) تأیید می‌کند هدف "تغییر رژیم" محقق نشد و انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای "نشانه‌ای از نهادینگی و تداوم کارکرد نظام" است.»

محور دوم: فروپاشی سناریوی حذف رهبری؛ انتخاب اجماعی جانشین قدرتمند

رئیس شورای تحول علوم انسانی افزود: «اندیشکده جینز (۲۰۲۶) گزارش داد انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای "نامزدی تداوم‌بخش است که تمام بازیگران اصلی ایران به سرعت بر سر او توافق کرده‌اند". بی‌بی‌سی نیز تأیید کرد نظام "آنقدر محکم است که تقریباً هیچگونه فرار و انشعابی مشاهده نمی‌شود".»

محور سوم: اثبات بازدارندگی؛ ایران در زمره چهار قدرت برتر دفاعی جهان

دکتر عاملی با استناد به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نوشت: «ایران با ۶۱۰ هزار نیروی فعال و "بزرگترین و متنوع‌ترین زرادخانه موشکی در جنوب غرب آسیا"، توانایی هدف‌قراردادن پایگاه‌های آمریکایی در سراسر منطقه را نشان داده است. موشک‌های هایپرسونیک فتاح و خرمشهر-۴، ایران را در زمره قدرت‌های موشکی برتر جهان قرار می‌دهد.»

محور چهارم: ایران؛ تضمین‌کننده توازن و امنیت در غرب آسیا

عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گزارش رویترز (۲۰۲۶) تأکید کرد: «کشور‌های خلیج فارس به این درک رسیده‌اند که "جمهوری اسلامی ایران آمده تا بماند" و "نمی‌توانند برای تأمین امنیت خود به آمریکا یا اسرائیل تکیه کنند". فارین افرز نیز اذعان کرد رژیم اسرائیل "به همان اندازه ایران یک تهدید محسوب می‌شود".»

محور پنجم: تداوم جنگ ترکیبی در عرصه اقتصادی و شناختی

دکتر عاملی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب هشدار داد: «دشمن در رویارویی نظامی شکست خورده و اکنون کارزار جنگ ترکیبی خود را بر دو هدف متمرکز کرده: تضعیف تاب‌آوری مردم و مختل کردن فرآیند تصمیم‌گیری. هوشیاری در برابر جنگ شناختی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»

محور ششم: خونخواهی شهدا؛ فرآیندی راهبردی مبتنی بر حقوق بین‌الملل

رئیس شورای تحول علوم انسانی تأکید کرد: «خونخواهی امام شهید از جنس خون‌خواهی شهدای کربلاست؛ فرآیندی راهبردی، حقوقی و بین‌المللی. خون شهدا با هیچ معاهده و موازنه جدیدی قابل جبران نیست و جبهه مقاومت آماده است انتقام خون شهدای مشترک را از صهیونیست‌ها بگیرد.»

محور هفتم: هشدار راهبردی؛ بستن تنگه هرمز و باب‌المندب در صورت تخلف

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت: «آنچه پیش از این تهدید نظری بود، اکنون قابلیت اثبات‌شده است. با کوچکترین تخلف از اصول مورد توافق، ایران بلافاصله اقدام به بستن تنگه هرمز و باب‌المندب خواهد کرد. هرگونه نقض اصول آتش‌بس، آغاز مرحله جدیدی از دفاع فراگیر با هیمنه‌ای قدرتمندتر است.»

محور هشتم: خسارات ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلاری؛ حق قانونی ایران برای دریافت غرامت

دکتر عاملی با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی تأکید کرد: «برآورد‌های کارشناسی، خسارات جنگ را بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. ایران بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، پروتکل الحاقی اول و منشور ملل متحد، حق کاملاً قانونی برای دریافت غرامت کامل دارد و این حق را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری خواهد کرد.»

جمع‌بندی: تبدیل تهدید به سرمایه بازآفرینی انعطاف‌پذیری راهبردی

رئیس شورای تحول علوم انسانی در پایان نوشت: «برای اولین بار پس از جنگ جهانی، دو قدرت اتمی با ترکیبی از قوای نظامی، سایبری و اقتصادی نتوانستند نظام سیاسی هدف را سرنگون کنند. پیروزی پایدار ایران منوط به توانایی تبدیل این موفقیت دفاعی به یک موقعیت تهاجمی دیپلماتیک و اقتصادی است. ایران امروز، بی‌تردید در زمره ملت‌های شکست‌ناپذیر قرار دارد.»