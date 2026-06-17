به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ امسال کشاورزان شهرستان طارم، پیشگام در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت، عملیات کاشت برنج را حدود یک ماه زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرده‌اند.

این اقدام که با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود روند تولید انجام شده، در حال حاضر ۲۰ درصد از مجموع زمین‌های کشاورزی این شهرستان را به زیر کشت محصول راهبردی برنج برده است و ۲۲۰۰ بهره‌بردار در اجرای آن مشارکت دارند.