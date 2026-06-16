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رییس اتاق اصناف کرمان:قیمت نان به زودی اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس اتاق اصناف استان کرمان در نشست خبری به مناسبت هفته اصناف، گفت: قیمت نان دولتی در بسیاری از استانها اعلام شده و با افزایش قیمت حاملهای انرژی و حقوق، قیمت نان نیز باید تغییر میکرد.
محسن ربیعی ادامه داد: نرخ استانها در حال بررسی است و به زودی قیمت نان در کرمان اعلام میشود، اعلام نرخ نان دولتی جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را در این استان گرفته است.
وی بیان کرد: قیمت نان آزاد پزها توسط استانداری باید اعلام شود؛ قیمت نان باگت طی روزهای اخیر افزایش یافت؛ تمام واحدهای صنفی باید نرخ نامه را نصب کنند و مردم تخلفات را به شماره ۳۲۲۳۰۱۲۳ اعلام کنند.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان درباره مشکلات درگاه ملی مجوزها گفت: این درگاه سرعت صدور مجوز را افزایش داده، اما نظارت اتحادیه را کاهش دادهت؛ بهگونهای که برای برخی مشاغل مانند تعویض روغن در طبقه دوم یا تولید ترشی در واحد مسکونی مجوز صادر شده است.
ربیعی در ادامه از شهروندان خواست تا تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ و شمارههای ۳۲۲۳۰۱۲۳ و ۲۴ گزارش دهند.
استان کرمان ۱۲۱ هزار واحد صنفی و ۴۸ اتحادیه دارد.