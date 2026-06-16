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شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راستای پیشبرد برنامه های۱۴ ابرطرح صنعت برق کشور و در چارچوب اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق در دستگاههای اداری، از قطع برق ۲۷ سازمان ملی، استانی و چند بانک بزرگ در تهران به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس مصوبه هیئت وزیران، و به منظور مدیریت مصرف برق مقرر شد ساعات کاری ادارات در دوره اوج مصرف از ساعت ۸ تا ۱۴، باشد. همچنین تمامی دستگاهها موظفاند از ساعت ۱۳ نسبت به خاموش کردن وسایل سرمایشی اقدام کرده و مصرف برق خود را حداقل ۷۰ درصد نسبت به ساعت اداری کاهش دهند. همچنین رعایت دمای ۲۵ درجه برای تجهیزات سرمایشی در ادارات، بانکها و نهادهای عمومی الزامی بوده و تخطی از این موارد مشمول اقدامهای محدودکننده خواهد شد.
قرارگاه رصد مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به پایش لحظهای مصرف و براساس مصوبه هیأت وزیران، برق ۲۷ سازمان و بانک بزرگ امروز ۲۶ خرداد به دلیل عدم رعایت الگوی تعیینشده قطع شده است.
همچنین سامانههای هوشمند قطع و وصل انشعابات پرمصرف در کلیه بانکها و ادارات پایتخت فعال شده و محدودیتهای سیستمی بهصورت خودکار برای مصرفکنندگان متخلف اعمال میشود.
این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه، رعایت عدالت مصرف و تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکان انجام میشود.