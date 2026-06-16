تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶، با ارائه یک بازی جذاب و درخشان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶، با ارائه یک بازی جذاب و درخشان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت.

اسپورت: افتخار ایران

رسانه اسپورت درباره دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل نیوزیلند، نوشت: در یک بستر ژئوپلیتیک پیچیده و حتی با وجود محدودیت‌هایی برای بازیکنان‌شان در خاک آمریکا، ایران تمام غرور خود را به نمایش گذاشت تا دو بار نتیجه را مقابل نیوزیلند به تساوی بکشاند. تیم اهل اقیانوسیه دو بار پیش افتاد، اما تیم ایرانی تا پایان جنگید تا یک امتیاز ارزشمند در اولین بازی جام جهانی خود کسب کند.

لوپاریزین: تساوی جذاب ایران-نیوزیلند

رسانه لوپاریزین درباره این بازی نوشت: پس از یک مسابقه بسیار خوب، دیدار ایران و نیوزیلند با یک تساوی عادلانه به پایان رسید. ایرانی‌ها که در شروع هر دو نیمه غافلگیر شده و دو بار از حریف عقب افتادند، موفق شدند هر بار بازی را به تساوی بکشانند و نشان دادند که به سادگی عقب نخواهند کشید.

آ. اس: ایران - نیوزیلند، یک بازی فوق العاده و جذاب

رسانه آ. اس درباره دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل نیوزیلند، نوشت: شاگردان امیر قلعه‌نویی صبح امروز به وقت ایران روبروی این تیم به میدان رفتند و دو تیم پس از ارائه یک بازی تماشایی و پر برخورد که با شانس گلزنی‌های بسیاری برای هر دو همراه بود، در نهایت این مسابقه با نتیجه دو بر دو به پایان رسید که واکنش‌های مثبت بسیاری از سوی رسانه‌های خارجی داشت.

رسانه آ. اس در این باره نوشت: یک جشن تمام‌عیار در لس‌آنجلس برپا بود. از ابتدا تا انتها. این یکی از جذاب‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بود و نه دقیقاً به خاطر تاریخچه فوتبالی‌اش؛ ایران و نیوزیلند تحت هیاهوی رسانه‌ای شدیدی که با یک جنگ و علاقه بی‌سابقه به تیم پین، فوق‌ستاره کنونی، دامن زده شده بود، به جام جهانی رسیدند.

برخلاف انتظارِ بسیاری، هر دو تیم یکی از بهترین بازی‌های تورنمنت را تا به این‌جا ارائه دادند. این موضوع در تساوی ۲-۲ مشهود بود که تمام مؤلفه‌های مورد نظر یک هوادار را داشت؛ کنش‌های بی‌پایان، گل‌ها، اشتباهات و موقعیت‌های خطرناک متعدد. بازی برای ایران عالی شروع شد که دقایق ابتدایی را تحت کنترل داشت. با این حال، همه اینها بی‌فایده بود، چرا که نیوزیلند در دقیقه هفت به لطف گل جاست که پاس وود را به ثمر رساند، در حالی که مدافعان ایرانی بدون هشیاری تماشا می‌کردند، پیش افتادند.

آنها حتی با شوت‌های سینگ و خود فرصت‌هایی برای افزایش این برتری داشتند، اما هیچ‌کدام به هدف نرسید. تا آن لحظه، بازی رفت و برگشتی شده بود و هر دو خط دفاعی فضای زیادی برای بهره‌برداری باقی گذاشته بودند. به این ترتیب بود که طارمی، ستاره ایران، اولین هشدار را داد و با یک شوت به تیرک دروازه کوبید و ۹ دقیقه بعد، رضاییان پس از رسیدن به یک توپ سرگردان در محوطه جریمه، بازی را ۱-۱ مساوی کرد.

نیمه دوم از تب و تاب نیفتاد و هر دو تیم ضرب‌آهنگ خوب این مسابقه سرگرم‌کننده را حفظ کردند. فرصت‌های گلزنی یکی پس از دیگری به دست آمد و این نیوزیلند بود که بار دیگر از طریق جاست و با استفاده از پاس دیگری از وود، پیش افتاد. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، ایران واکنش نشان داد و تساوی مجدد را توسط محبی به دست آورد که سانتر دقیق رضاییان از سمت راست را دریافت کرد.

شدت بالایی که در طول مسابقه به نمایش درآمد، خستگی مفرط هر دو تیم را در دقایق پایانی آشکار کرد. آنها همچنان به دنبال گل برتری بودند، اکنون بدون حضور پین پرسر‌وصدا در زمین، اما بدون همان شفافیتی که در دقایق ابتدایی داشتند. کم‌کم، آنها به تساوی تن دادند که با توجه به آنچه در زمین رخ داده بود، نتیجه‌ای عادلانه برای هر دو طرف بود؛ و بازی این‌گونه به پایان رسید. تساوی‌ای که مانع از آن شد که نیوزیلند به اولین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی دست یابد و برای ایران طعم تلخ نرسیدن به آنچه برایشان گامی حیاتی به سوی صعود تاریخی به مرحله بعد بود، بر جای گذاشت.