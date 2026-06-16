به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، عبدالنبی صفرزایی معاون فنی و امور گمرکی گمرکات استان گفت:گمرک در سیستان و بلوچستان تنها یک سازمان اجرایی نیست؛ نماد اعتماد، تسهیل‌گر تجارت و طلایه‌دار توسعه اقتصادی در شرق ایران است.

صفرزایی با بیان اینکه روزانه بیش از یکهزارو ۵۰۰ تن برنج از گمرکات استان به نقاط مختلف کشور ارسال میشود افزود: اینجا، دروازه شرقی کشور هر روز روایتگر تلاش مردانی است که بی‌وقفه برای شکوفایی اقتصاد ایران گام برمی‌دارند.

وی بیان داشت: بیش از ۵۰ درصد برنج کشور از گمرکات سیستان و بلوچستان تامین میشود.