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روند ترخیص کالا در سیستان و بلوچستان در کمترین زمان ممکن صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، عبدالنبی صفرزایی معاون فنی و امور گمرکی گمرکات استان گفت:گمرک در سیستان و بلوچستان تنها یک سازمان اجرایی نیست؛ نماد اعتماد، تسهیلگر تجارت و طلایهدار توسعه اقتصادی در شرق ایران است.
صفرزایی با بیان اینکه روزانه بیش از یکهزارو ۵۰۰ تن برنج از گمرکات استان به نقاط مختلف کشور ارسال میشود افزود: اینجا، دروازه شرقی کشور هر روز روایتگر تلاش مردانی است که بیوقفه برای شکوفایی اقتصاد ایران گام برمیدارند.
وی بیان داشت: بیش از ۵۰ درصد برنج کشور از گمرکات سیستان و بلوچستان تامین میشود.