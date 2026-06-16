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آغاز بهره برداری بخش بخار نیروگاه رودشور

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات به بهره رداری رسید. با بهره برداری از این طرح سالانه حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد که دستاوردی مهم برای صنعت انرژی کشور محسوب می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۱۹:۰۸
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برچسب ها: نیروگاه سیکل ترکیبی ، رودشور ، صنعت انرژی ، صرفه جویی در مصرف سوخت
 