به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فسا با بیان اینکه در شهرستان فسا بیش از ۳۳۰ هزار هکتار عرصه مرتعی و جنگلی وجود دارد افزود: امسال به دلیل بارش‌های مناسب، موجب افزایش پوشش گیاهی و رشد چشمگیر علوفه در مراتع هستیم که در این عرصه‌ها بیش از ۳۵ هزار تن علوفه تولید شده است.

خسروانی افزود: با افزایش دما و آغاز فصل خشک، همین پوشش گیاهی انبوه و علوفه خشک‌شده می‌تواند به سوختی برای گسترش سریع آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی تبدیل شود.

او ادامه داد: در راستای پیشگیری از آتش‌سوزی، اداره منابع طبیعی شهرستان فسا با همکاری اداره راهداری شهرستان فسا اقدام به ایجاد آتش بر در عرصه‌های منابع طبیعی در منطقه میان جنگل فسا کردند تا از بروز خسارت به این سرمایه‌های ارزشمند طبیعی جلوگیری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فسا با بیان اینکه در این طرح بیش از ۳۰ کیلومتر آتش بر ایجاد شد گفت: این عملیات با ایجاد مسیر‌های مشخص و پاکسازی پوشش‌های خشک به عرض ۳ الی ۵ متر ایجاد می‌شود و از سرایت حریق به بخش‌های وسیع‌تر جلوگیری می‌کند.

خسروانی در پایان گفت: در همین راستا علاوه بر اجرای آتش‌بُر، آماده‌باش نیرو‌های حفاظتی و افزایش گشت‌های مراقبتی نیز با بیش از ۱۰ نفر از کارشناسان این اداره در مناطق حساس در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز خسارت جلوگیری شود.