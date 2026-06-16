افزایش حقوق بازنشستگان به ترتیب حرف اول نام خانوادگی و در چهار روز آخر خرداد اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متناسب سازی حقق بازنشستگان از خرداد انجام می‌شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی با بیان این خبر گفت: بیش از ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در استان مرکزی وجود دارد که جزئیات این طرح برای آنان ارسال شده است.

علیرضا حسینی گفت: میزان افزایش مستمری حداقل بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح تا ۴۵ درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

او با بیان اینکه ۶۰ درصد این قشر در استان حداقل بگیر و ۴۰ درصد در سایر سطوح و دریافتی بالاتری دارند، گفت: این افزایش از خرداد ماه اعمال شده و به ترتیب حرف اول فامیلی در چهار روز آخر خرداد پرداخت می‌شود.