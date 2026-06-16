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این تفاهم نامه با مشارکت انجمنهای حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و جوامع هتلها و مراکز اقامتی اردبیل با هدف توسعه گردشگری ریلی منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار اردبیل گفت: این تفاهم نامه امروز در مشهد امضا شد و افزایش تبادلات گردشگری و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت متقابل گردشگری و توسعه گردشگری ریلی از اهداف اصلی آن است.
مسعود امامی یگانه افزود: از دیگر مزایای این تفاهمنامه معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی و افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی۲ استان است.
وی حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری را از بندهای مهم تفاهمنامه برشمرد و ادامه داد: طراحی و اجرای بستههای سفر مشترک، جذب سرمایهگذاری و توسعه گردشگری سلامت، زیارتی و معنوی، طبیعتگردی و گردشگری فرهنگی از جمله اهداف این تفاهمنامه محسوب میشود.
استان اردبیل با برخورداری از جاذبههای گردشگری، طبیعی، تاریخی، مذهبی و اقتصادی گوناگون یکی از مقصدهای اصلی گردشگری ایران محسوب میشود و از آغاز جنگ تحمیلی سوم در مجموع میزبان بیش از ۶۰۰ هزار مسافر بوده و از این نظر جزو سه استان برتر کشور است.
این استان با پیشینهای غنی از آثار تاریخی و فرهنگی، از جمله مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی و کاروانسرای سنگی صائین در فهرست یونسکو، و ثبت بیش از ۹۰۰ اثر غیرمنقول تاریخی در فهرست آثار ملی، یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی محسوب میشود.
استان اردبیل به دلیل داشتن جاذبههای سیاحتی فراوان از جمله چندین آبگرم معدنی، آب و هوای متنوع، مناظر طبیعی دل انگیز و دهها بنا و یادمان باستانی در ردیف پنج استان برتر ایران در زمینه گردشگری قرار دارد.