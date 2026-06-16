اکنون که مدارس تعطیل شده‌اند، بهترین فرصت برای مسئولان است تا به جای انتظار برای آغاز مهرماه، اصلاح و تقویت زیرساخت‌های این سکوی آموزشی را در اولویت قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ماه‌های گذشته، اختلال‌های مکرر در شبکه شاد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه آموزشی کشور تبدیل شد. کندی اتصال، قطع و وصل شدن کلاس‌ها، تأخیر در ارسال فایل‌های آموزشی و دشواری دسترسی همزمان کاربران، بخشی از مشکلاتی بود که بار‌ها از سوی معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها گزارش شد.

روایت خانم صبوری، معلم ریاضی پایه هشتم، نمونه‌ای از این تجربه مشترک است. او از مشکلات برگزاری کلاس های مجازی می گوید:: «درست زمانی که می‌خواستم مهم‌ترین بخش درس را توضیح بدهم، ارتباط قطع می‌شد.» دانش‌آموزانش نیز مدام از اختلال در ورود به کلاس یا قطع و وصل شدن صدا گلایه داشتند. تجربه‌ای که برای بسیاری از کاربران شاد آشناست.

تقابل ظرفیت و تقاضا

بر اساس اظهارات مسئولان، یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این مشکلات، فاصله میان ظرفیت زیرساختی شاد و میزان مراجعه کاربران بوده است. در حالی که میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم در ساعات مشخصی از روز به این سکو مراجعه می‌کردند، زیرساخت‌های موجود پاسخگوی حجم بالای درخواست‌ها نبود.

کارشناسان معتقدند که مسئله تنها به کمبود چند سرور محدود نمی‌شود؛ بلکه شاد برای ارائه خدمات پایدار به میلیون‌ها کاربر، نیازمند زیرساختی مقیاس‌پذیر و متناسب با شرایط اوج مصرف است. تجربه تعطیلی‌های ناگهانی مدارس در سال‌های اخیر نیز نشان داده که هر زمان آموزش غیرحضوری به شکل گسترده فعال می‌شود، ضعف‌های زیرساختی این سامانه بیش از گذشته نمایان می‌شود.

فرصت طلایی تابستان

اکنون که بار اصلی ترافیک آموزشی کاهش یافته، فرصتی کم‌نظیر برای انجام اصلاحات فنی فراهم شده است. اگر این فرصت از دست برود، احتمال تکرار مشکلات فعلی در آغاز سال تحصیلی آینده دور از انتظار نخواهد بود.

مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند در ماه‌های تابستان دنبال شود عبارت‌اند از:

توسعه و نوسازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری

افزایش ظرفیت سرورها، ارتقای تجهیزات مراکز داده و پیش‌بینی ظرفیت موردنیاز برای زمان‌های اوج مصرف باید پیش از آغاز مهرماه به سرانجام برسد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که توسعه زیرساخت پس از آغاز بحران، نه‌تنها پرهزینه‌تر بلکه زمان‌برتر خواهد بود.

بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات

یکی از راهکار‌های مؤثر برای بهبود عملکرد شاد، استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات است. توسعه این شبکه می‌تواند با بهینه‌سازی مسیر انتقال داده‌ها، کاهش تأخیر ارتباطی و افزایش پایداری سرویس‌ها، کیفیت تجربه کاربران را بهبود بخشد.

از مهم‌ترین مزایای این رویکرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش تأخیر در ارسال و دریافت محتوای آموزشی.

افزایش پایداری ارتباطات داخلی.

کاهش وابستگی به مسیر‌های بین‌المللی انتقال داده.

کاهش هزینه‌های مرتبط با ترافیک آموزشی.

اصلاح معماری نرم‌افزاری شاد

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند بخشی از مشکلات شاد به معماری نرم‌افزاری و نحوه توزیع بار میان سرور‌ها بازمی‌گردد. تابستان زمان مناسبی برای اجرای آزمون‌های فشار (Stress Test)، بهینه‌سازی کدنویسی، ارتقای امنیت و افزایش تاب‌آوری سامانه در شرایط پرترافیک است.

برنامه‌ریزی برای مدیریت اوج مصرف

وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از هم‌اکنون برای توزیع مناسب‌تر ساعات آموزشی در شرایط اضطراری برنامه‌ریزی کند تا در صورت بازگشت آموزش غیرحضوری، تمام کاربران در یک بازه زمانی محدود به سامانه هجوم نیاورند.

سخن آخر

شاد تنها یک نرم‌افزار نیست؛ این سکو در عمل نقش مدرسه مجازی میلیون‌ها دانش‌آموز ایرانی را بر عهده دارد. به همین دلیل، کیفیت و پایداری آن مستقیماً بر فرآیند آموزش کشور تأثیر می‌گذارد. اکنون که مدارس در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، مسئولان فرصت دارند بدون فشار ناشی از فعالیت روزانه کلاس‌ها، زیرساخت‌های این سامانه را تقویت کنند. اگر این فرصت به درستی مورد استفاده قرار گیرد، مهرماه می‌تواند آغاز سال تحصیلی با سامانه‌ای پایدارتر، سریع‌تر و کارآمدتر باشد؛ در غیر این صورت، احتمال تکرار مشکلات گذشته همچنان وجود خواهد داشت.

گزارش از میثم پوراعظم