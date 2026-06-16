رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مهریز: شورای امر به معروف در ادارات و اصناف با هدف پیگیری مطالبات مردمی، ارتقای نظارت اجتماعی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام حائری، در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان گفت: یکی از برنامه‌های مهم ستاد امر به معروف و نهی از منکر مهریز، تشکیل شورای امر به معروف در ادارات و دستگاه‌های اجرایی است تا مطالبات مردمی از طریق این شورا‌ها پیگیری و دنبال شود.

وی افزود: در کنار رسیدگی به مطالبات مردم، چنانچه ناهنجاری‌ها و منکراتی در ادارات وجود داشته باشد، از طریق شورا‌های امر به معروف مستقر در دستگاه‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مهریز با اشاره به برنامه‌های این ستاد در حوزه اصناف تصریح کرد: رصد و پایش اصناف نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا شورای امر به معروف اصناف تشکیل خواهد شد تا موضوع رعایت شئونات اسلامی، عفاف و حجاب در فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی سطح شهرستان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حائری اظهار داشت: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، پاسخگویی به مطالبات مردمی و ارتقای ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان است.